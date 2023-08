La banque centrale d'Indonésie a maintenu ses taux d'intérêt inchangés jeudi, comme prévu, déclarant que les niveaux actuels sont suffisants pour atteindre son objectif d'inflation, tout en réitérant qu'elle intervient sur les marchés des devises pour maintenir la rupiah stable.

La Banque d'Indonésie (BI) a également annoncé un plan d'émission de nouveaux titres en rupiah qui utiliseront ses avoirs en obligations gouvernementales comme actif sous-jacent, un nouvel instrument d'opération monétaire visant à "soutenir les efforts pour attirer les flux de capitaux de portefeuille étrangers", a déclaré le gouverneur Perry Warjiyo.

La BI a maintenu le taux de référence de prise en pension à 7 jours à 5,75 % pour son septième examen mensuel consécutif de la politique monétaire, comme prévu par la majorité des économistes interrogés par Reuters. Ses deux autres taux principaux sont également restés inchangés.

La Banque centrale s'efforce de trouver un équilibre entre la stabilité de la monnaie, la maîtrise de l'inflation et le maintien de la croissance dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, alors que les exportations chutent en raison de la baisse des prix des matières premières et de la faiblesse de la croissance mondiale.

Des appels ont été lancés pour que la BI commence à envisager des réductions de taux afin de soutenir la croissance après que l'inflation se soit ralentie plus tôt que prévu pour atteindre l'objectif de la BI, mais certains économistes affirment également qu'un nouveau resserrement est encore nécessaire pour réduire les écarts de taux avec les actifs américains et empêcher la rupiah de se déprécier.

"Notre politique monétaire, le taux de la Banque centrale, sera axée sur la maîtrise de l'inflation et de la croissance intérieure", a déclaré M. Warjiyo lors d'une conférence de presse.

Pour atténuer l'impact d'une nouvelle hausse potentielle des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre, la BI poursuivra ses interventions sur le marché au comptant et sur le marché à terme non livrable et s'appuiera sur ses nouveaux titres, a déclaré le gouverneur.

"Nous avons plus de 1 000 milliards de rupiah d'obligations gouvernementales que nous pouvons utiliser comme actif sous-jacent pour les titres en roupie de la Banque d'Indonésie", a-t-il déclaré, ajoutant que les billets auront des échéances de 6, 9 et 12 mois et qu'ils seront offerts à partir du 15 septembre.

La roupie, qui a progressivement chuté depuis la mi-juillet pour atteindre ses niveaux les plus faibles depuis mars, s'est renforcée de 0,3 % par rapport au dollar américain avant l'annonce et est restée stable après la décision sur le taux.

La roupie est toujours en hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année, mais la monnaie ainsi que les rendements obligataires ont été mis sous pression par la hausse des rendements du Trésor américain et la faiblesse économique de la Chine, un partenaire commercial majeur.

D'autre part, si la croissance de l'Indonésie a dépassé les attentes du marché au deuxième trimestre grâce à l'augmentation des dépenses des ménages, les perspectives pour le reste de l'année 2023 restent sombres. Les exportations se contractent tandis que les élections générales prévues pour février 2024 ont freiné les décisions d'investissement.

L'inflation a ralenti en juillet pour atteindre 3,08 %, soit à peu près le point médian de la fourchette cible de 2 % à 4 % de la BI.

"La BI a indiqué qu'elle préférait exploiter une confluence d'efforts d'intervention, de mesures visant à attirer davantage d'entrées de dollars ... pour répondre aux pressions les plus pressantes de dépréciation de la monnaie", a déclaré Radhika Rao, économiste à la DBS Bank, qualifiant la décision de taux de "voie médiane pour équilibrer les priorités en matière de stabilité et d'inflation".

La BI a maintenu ses prévisions de croissance économique pour 2023 dans une fourchette de 4,5 % à 5,3 % et a continué à prévoir que l'inflation resterait dans sa fourchette cible cette année et l'année prochaine, lorsque l'objectif sera déplacé de 1,5 % à 3,5 %.