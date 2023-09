La Belgique a levé un montant record de 21,9 milliards d'euros (23,65 milliards de dollars) auprès des épargnants dans le cadre d'une vente d'obligations destinée à concurrencer les dépôts bancaires, signe d'une popularité croissante de la dette publique alors que le mécontentement grandit face à l'incapacité des prêteurs à suivre la hausse des taux d'intérêt.

La vente, lancée le 24 août, visait à faire pression sur les banques pour qu'elles augmentent leurs taux de dépôt. Il s'agit de la plus grande collecte de fonds auprès des ménages de l'histoire de la Belgique et probablement de la plus grande vente d'obligations de détail en Europe, a déclaré lundi l'agence de la dette du pays.

L'équivalent d'environ 5 % des dépôts belges éclipse les 5,7 milliards d'euros levés auprès des épargnants au plus fort de la crise de la dette de la zone euro en 2011 et bat les 18 milliards d'euros levés par l'Italie auprès des épargnants en début d'année.

Les prêteurs européens, inondés de liquidités, se sont abstenus d'augmenter les taux d'épargne, tandis que les taux d'intérêt du marché ont bondi à mesure que les banques centrales luttaient contre l'inflation, ce qui a incité les ménages à la recherche de meilleurs rendements à effectuer des retraits.

Les obligations émises par les gouvernements à l'intention des épargnants sont devenues une alternative populaire. Cette année, l'Italie et le Portugal ont transféré une grande partie de leurs programmes de financement vers les ménages.

L'ampleur de la demande pour l'obligation est "un signal clair pour les banques", a déclaré à Reuters le ministre belge des finances, Vincent Van Peteghem, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce que la vente soit aussi populaire.

"Les épargnants envoient un signal à leurs banques pour leur dire : nous attendons un rendement plus élevé que celui que vous offrez actuellement sur vos comptes d'épargne. Nous demandons au moins le même respect que vous avez pour vos actionnaires", a-t-il déclaré.

L'obligation belge à un an rapporte un taux d'intérêt de 3,3 %, supérieur aux 2,5 % et aux taux souvent bien inférieurs des comptes d'épargne, selon le site web d'agrégation Spaargids.

LE KRACH INFORMATIQUE

Jean Deboutte, directeur de l'agence de la dette, a déclaré que la forte demande avait entraîné plusieurs pannes de ses systèmes informatiques pendant la vente.

"À un moment donné, nous avions une inscription par seconde", a-t-il déclaré. "C'est un chiffre que l'on retrouve chez Amazon.

Dans toute l'Europe, les gouvernements cherchent des moyens de dédommager les ménages qui subissent le contrecoup de la hausse du coût de la vie tout en ne bénéficiant pas de la hausse des taux d'intérêt.

L'Italie a récemment porté un coup aux banques en imposant une taxe exceptionnelle sur leurs bénéfices excédentaires.

Alors que la demande d'obligations est forte, les plus grands prêteurs du pays n'ont pas encore augmenté les taux payés sur les comptes d'épargne.

"Il appartient désormais à chaque banque de déterminer l'impact de cette mesure sur son établissement", a déclaré Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin, le lobby belge du secteur financier.

"Ce sera différent pour chaque banque, mais la stabilité financière de chaque banque doit être surveillée de près.

Notant que certaines institutions ont augmenté leurs taux ou offert des produits similaires depuis la vente des obligations, M. Van Peteghem a déclaré qu'il espérait et s'attendait à ce que de plus grandes banques suivent maintenant.

"Si ce n'est pas le cas, cela signifie que nous devons encore chercher d'autres outils. Nous pouvons émettre une autre obligation en décembre", a-t-il ajouté.

L'échéance d'un an, plus courte que les obligations de détail habituelles en Belgique, a été conçue pour refléter les comptes d'épargne qui augmentent la rémunération des épargnants s'ils bloquent leur argent pendant un an.

Le gouvernement a accepté un projet de loi, en attente d'approbation, réduisant le précompte mobilier que les acheteurs devront payer à 15 % pour rendre l'obligation plus attrayante par rapport aux comptes d'épargne, contre 30 % pour les autres obligations de détail belges.

M. Marchand a déclaré que Febelfin ne voyait pas d'inconvénient à ce que les obligations soient fiscalement avantageuses, mais il a ajouté que "les mêmes conditions devraient s'appliquer à tous les produits d'investissement similaires, et qu'il devrait donc y avoir des règles du jeu équitables".

L'agence belge de la dette a déclaré que l'ampleur de la vente d'obligations signifiait que l'encours de la dette à court terme serait réduit de plus de 10 milliards d'euros au cours de l'année 2023, que l'émission de dette à plus long terme serait réduite de plus de 2 milliards d'euros et que la position de réserve de trésorerie serait augmentée d'environ 9 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9260 euros)