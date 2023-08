La Cour suprême de l'Illinois a confirmé vendredi l'interdiction, soutenue par les démocrates, des fusils d'assaut et des chargeurs de grande capacité, promulguée à la suite d'une fusillade meurtrière dans la banlieue de Chicago, à Highland Park, en 2022, qui a fait sept morts et des dizaines de blessés.

La Haute Cour de l'État a rejeté par 4 voix contre 3 les arguments d'un groupe de plaignants menés par un sénateur républicain de l'État, Dan Caulkins, selon lesquels l'interdiction violait la Constitution de l'Illinois en n'appliquant pas la loi de la même manière à tous les citoyens.

La juge Elizabeth Rochford, une démocrate, a déclaré que les clauses de protection égale et de législation spéciale de la constitution n'empêchaient pas le corps législatif de l'État de traiter certains citoyens différemment des autres en les exemptant de la loi.

Ces exemptions s'appliquent aux personnes qui suivent une formation aux armes à feu alors qu'elles sont employées par les forces de l'ordre, l'armée et les services de sécurité privés, ainsi qu'aux personnes qui possédaient déjà les armes interdites avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

"La loi tente de trouver un équilibre entre la sécurité publique, l'expertise des professionnels formés et les intérêts des personnes bénéficiant de droits acquis", a écrit Mme Rochford dans un avis auquel se sont ralliés trois de ses collègues démocrates.

Les juges Lisa Holder White et David Overstreet, tous deux républicains, et Mary Kay O'Brien, démocrate, ont exprimé leur désaccord.

Les plaignants ont également fait valoir que la loi violait le droit de garder et de porter des armes en vertu du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Mais M. Rochford a déclaré que les plaignants avaient renoncé à cet argument en ne le soulevant pas au niveau de la juridiction inférieure.

L'argument du deuxième amendement est au cœur de plusieurs actions en justice fédérales qui contestent la loi Protect Illinois Communities Act, promulguée en janvier par le gouverneur démocrate de l'Illinois, M. J.B. Pritzker.

Cette loi interdit la vente et la distribution de nombreux types d'"armes d'assaut" semi-automatiques de grande puissance, notamment les fusils AK-47 et AR-15, ainsi que les chargeurs de plus de 10 cartouches pour les armes d'épaule et de plus de 15 cartouches pour les armes de poing.

L'année dernière, la Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, a invalidé les limites imposées par l'État de New York au port d'armes à feu dissimulées, annonçant ainsi une norme juridique qui pourrait rendre plus difficile pour les tribunaux inférieurs de soutenir les réglementations nouvelles ou existantes en matière d'armes à feu.