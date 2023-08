Selon les analystes immobiliers interrogés par Reuters, la correction à court terme du marché immobilier américain est désormais terminée. Ils ont annulé les prévisions de baisse des prix pour cette année civile, mais prévoient également une stagnation en 2024, malgré les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Après que la Réserve fédérale a rapidement relevé le taux des fonds fédéraux de près de zéro à une fourchette de 5,25-5,50 % depuis mars 2022, les taux hypothécaires sont au plus haut et les demandes au plus bas depuis plus de deux décennies.

Mais la demande de logements s'est maintenue, tout comme l'économie dans son ensemble, qui devrait désormais éviter la récession, ce qui signifie que les taux devraient rester élevés plus longtemps.

Après avoir chuté de près de 7 % par rapport au sommet du cycle atteint en juin 2022 - bien loin des prévisions faites à la fin de l'année dernière, qui tablaient sur une chute de 12 % d'un pic à l'autre -, les prix moyens des logements sont repartis à la hausse en février et ne sont plus qu'à environ 1 % en dessous de leur sommet.

En conséquence, les prix moyens de l'immobilier, mesurés par l'indice composite S&P CoreLogic Case-Shiller de 20 zones métropolitaines, devraient terminer l'année inchangés, selon 30 analystes interrogés par Reuters entre le 15 et le 30 août.

"Bien que nous nous attendions à ce que les prix de l'immobilier perdent un peu de leur élan récent, le pire de la correction semble être passé et nous ne nous attendons pas à d'autres baisses soutenues", a déclaré Andrew Burrell, économiste en chef de l'immobilier chez Capital Economics.

La dernière prévision médiane pour 2023 se compare à une baisse de près de 3 % annoncée dans un sondage de mai, à une baisse de 4,5 % en mars et à une baisse de 5,6 % prévue en décembre de l'année dernière, ce qui constitue la troisième amélioration consécutive, même si les taux d'intérêt ont augmenté plus que prévu au cours de cette période.

Les prix moyens des logements devraient stagner en 2024, malgré les prévisions d'une baisse des taux d'intérêt d'ici le milieu de l'année.

Le taux hypothécaire fixe à 30 ans devrait s'établir en moyenne à 6,7 % cette année, son niveau le plus élevé depuis 2001, et tomber à 6,3 % en 2024. Il s'agit de hausses par rapport aux taux de 6,2 % et de 5,5 % prévus dans le sondage de mai.

Les fortes hausses de taux de l'année dernière ont incité de nombreux propriétaires de logements existants, qui avaient bloqué des prêts hypothécaires bon marché pendant une longue période de taux quasi nuls, à ne pas bouger. Cette situation a restreint l'offre disponible et, partant, la rotation des logements.

Les taux hypothécaires proposés par les prêteurs ne rivaliseront peut-être plus jamais avec certains des taux les plus bas de l'après-crise financière et de l'époque de la pandémie, qui, aux États-Unis, ont des échéances de plusieurs dizaines d'années.

"Le volume des ventes de logements est freiné par un manque de stocks à vendre, dû au fait que les vendeurs potentiels ne veulent pas renoncer à leur faible taux hypothécaire... C'est une réalité, et cela restera un facteur réel jusqu'en 2024", a déclaré Brad Hunter, de la société de conseil Hunter Housing Economics.

Les ventes de logements existants, qui représentent environ 90 % du total des ventes, s'élèvent actuellement à 4,07 millions d'unités en rythme annuel, soit le niveau le plus bas depuis six mois.

Elles devraient s'élever en moyenne à 4,17 millions d'unités au cours du second semestre de cette année, contre 4,27 millions lors du précédent sondage.

Malgré une hausse de près de 45 % des prix de l'immobilier pendant la pandémie et le fait que le marché commence à remonter, les personnes interrogées étaient également divisées sur ce qu'il adviendrait de l'accessibilité à l'achat pour les acheteurs d'un premier logement au cours de l'année à venir. Quatorze personnes sur 28 ont déclaré que la situation allait se dégrader et les autres qu'elle allait s'améliorer.

Les loyers, qui sont actuellement l'un des principaux facteurs qui maintiennent l'inflation au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la Fed, devraient baisser au cours du reste de l'année, selon 15 des 27 répondants à une question supplémentaire. Les autres ont déclaré que les loyers continueraient à augmenter, dont deux de manière significative.

"Nous avons déjà atteint un creux dans la croissance des loyers, et les loyers augmentent à nouveau d'un mois sur l'autre", a ajouté M. Hunter.

