Les actions du conglomérat indien ITC ont chuté de 3,3 % mardi, prolongeant la baisse enregistrée lors de la séance précédente, les investisseurs ayant rejeté les plans de la société visant à conserver une participation de 40 % dans ses activités hôtelières après la scission.

ITC a déclaré lundi qu'elle séparerait ses activités hôtelières de ses unités de cigarettes et de produits alimentaires, mais qu'elle conserverait une participation de 40 % dans la nouvelle entité, les actionnaires d'ITC détenant le reste.

L'action de la société a terminé en baisse de près de 4 % lundi.

"Nous pensons que certains investisseurs auraient préféré une scission verticale (100% directe)", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note, soulignant la nature gourmande en liquidités de l'activité hôtelière.

Cette activité a contribué pour moins de 5 % au chiffre d'affaires et au bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) d'ITC au cours de la dernière décennie, mais a représenté plus de 20 % des dépenses d'investissement, selon Jefferies.

"Nous cherchons à obtenir des éclaircissements sur les raisons du maintien d'une participation de 40 %, sur la structure des redevances, sur les éventuelles implications fiscales et sur les critères clés permettant d'obtenir un investisseur/partenaire stratégique dans l'entreprise", a déclaré Emkay Research.

Les analystes de Nomura ont déclaré que le fait que la fusion ne soit pas nette pourrait limiter la libération de la valeur. (Reportage de Kashish Tandon à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)