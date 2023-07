Le dollar australien a glissé mercredi après qu'une lecture étonnamment basse de l'inflation ait conduit les investisseurs à allonger considérablement les chances d'une augmentation des taux d'intérêt la semaine prochaine, déclenchant un rallye sur les obligations.

Le dollar australien était en baisse de 0,7 % à 0,6742 $, inversant les gains réalisés au cours de la nuit sur les espoirs de nouvelles mesures de relance de la Chine. Le support se situe à 0,6715$ et la résistance à 0,6845$. Le dollar kiwi a perdu 0,4% à 0,6197$.

Les données australiennes ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% au cours du trimestre de juin, sous les prévisions de 1,0% et le gain le plus faible depuis le troisième trimestre de 2021. Le rythme annuel de l'inflation de base a ralenti à 6,0%, contre 6,6%, toujours sous les prévisions.

L'inflation des prix des biens a fortement ralenti au cours du trimestre, les blocages dans les chaînes d'approvisionnement mondiales s'étant atténués, mais l'inflation des services a déçu avec la plus forte hausse depuis 2001.

Le ralentissement des mesures principales a été suffisant pour que les marchés réduisent les risques que la Reserve Bank of Australia (RBA) recommence à augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion de politique générale du 1er août, après avoir fait une pause à 4,1 % en juillet.

"Il y a eu des signes encourageants de modération du rythme de l'inflation dans la plupart des composantes de l'IPC", a déclaré Sean Langcake, responsable des prévisions macroéconomiques pour Oxford Economics Australia.

"L'indice des prix à la consommation est également inférieur aux prévisions les plus récentes de la RBA", a-t-il ajouté. "Bien que les perspectives en matière de coût de la main-d'œuvre restent préoccupantes, nous pensons que cela permettra à la RBA de gagner du temps et de maintenir les taux d'intérêt un peu plus longtemps.

Les contrats à terme impliquent maintenant environ 28 % de chances d'une augmentation d'un quart de point à 4,35 %, par rapport à environ 52 % avant les données. Le pic attendu pour les taux est tombé à 4,30 %, contre 4,45 %.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont augmenté de 6 ticks à 96,100, tandis que les rendements des obligations à 10 ans ont baissé à 4,03%.

Les perspectives seront également influencées par ce que la Réserve fédérale américaine choisira de faire et de dire plus tard dans la journée de mercredi. Une hausse de taux d'un quart de point est entièrement prévue, mais tout signe indiquant qu'il pourrait s'agir de la dernière du cycle réduirait la pression exercée sur les autres banques centrales pour qu'elles poursuivent leur politique de resserrement. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Sonali Paul)