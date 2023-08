Selon l'enquête hebdomadaire de Freddie Mac sur le marché hypothécaire, les taux du prêt immobilier américain le plus populaire ont atteint jeudi leur niveau le plus élevé depuis 2001.

Les taux des prêts hypothécaires à 30 ans ont atteint une moyenne de 7,23 % cette semaine, le niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans, contre 7,09 % la semaine dernière, qui était la première fois que le taux dépassait 7 % en 2023. En début de semaine, la Mortgage Brokers Association a indiqué que les coûts d'emprunt élevés depuis des décennies ont fait chuter les demandes de prêts hypothécaires à leur niveau le plus bas depuis 28 ans au cours de la même période.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans, qui sert de référence pour les taux hypothécaires, a augmenté tout au long du mois, car les données économiques résilientes alimentent les craintes que la campagne de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ne soit pas terminée.

Bien que le coût élevé des emprunts ait fait chuter les ventes de logements l'année dernière, le manque criant de stocks a menacé la reprise du marché immobilier.

L'économiste en chef de Freddie Mac, Sam Khater, a déclaré que d'autres augmentations pourraient se profiler à l'horizon si les dépenses de consommation et le marché de l'emploi restent aussi robustes.

"Cette semaine, le prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis 2001 et les indications d'une force économique continue continueront probablement à maintenir une pression à la hausse sur les taux à court terme", a déclaré M. Khater. (Reportage de Safiyah Riddle ; Rédaction de Chizu Nomiyama)