Une loi proposée par le parti du premier ministre italien pour aider les personnes en retard de paiement risque d'endommager le marché des prêts non performants (NPL) du pays, qui a joué un rôle crucial en aidant les banques à se débarrasser de leurs dettes douteuses, a déclaré vendredi un banquier de haut rang actif dans le secteur.

Une proposition des Frères d'Italie de Giorgia Meloni vise les prêts d'une valeur allant jusqu'à 25 millions d'euros (27 millions de dollars) que les banques ont classés comme douteux entre 2015 et 2018, et qu'elles ont ensuite procédé à vendre dans le cadre d'un portefeuille, ou via une titrisation, d'ici la fin de 2022.

L'objectif est de donner aux emprunteurs le droit de rembourser le prêt initial à un prix équivalent au rapport entre la valeur nominale brute du prêt et le prix moyen du portefeuille, majoré d'une prime de 20 %.

"Le système proposé donne aux emprunteurs un avantage inattendu qui risque de saper le marché national des prêts non performants, une infrastructure que je considère comme stratégique pour le pays", a déclaré à Reuters Giovanni Bossi, directeur général de Cherry Bank, qui est un investisseur dans les prêts non performants.

Une telle règle assurerait un rendement de 20 % au vendeur du prêt, mais sur la base d'un prix qui est une moyenne de l'ensemble des prêts, alors que la valeur des prêts individuels au sein d'un portefeuille peut varier de manière significative.

Elle donnerait également aux emprunteurs la possibilité de cesser de rembourser leurs prêts parce qu'ils savent que les règles de la Banque centrale européenne obligent les banques à se débarrasser des créances douteuses pour éviter d'avoir à les provisionner en totalité.

La mesure donnerait aux emprunteurs la possibilité d'annuler la dette une fois qu'elle a été vendue, en dépensant moins que le coût de remboursement de sa valeur d'origine.

M. Bossi a déclaré que cette mesure pourrait inciter les opérateurs étrangers actifs dans le secteur à se détourner du marché italien.

"Cela serait dommageable pour les banques, car cela réduirait la demande pour leurs créances douteuses", a déclaré le banquier.

"Nous devons garder à l'esprit que les banques italiennes sont maintenant saines parce que le marché des NPL a aidé le système à se débarrasser de quelque 350 milliards d'euros de dettes qui sont devenues douteuses", a-t-il ajouté.

