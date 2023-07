Le rand sud-africain est resté globalement inchangé dans les premiers échanges mercredi, avant la publication des données sur l'inflation locale qui pourraient influencer l'annonce des taux d'intérêt jeudi.

A 0630 GMT, le rand s'est échangé à 17,8900 contre le dollar, 0,1% plus faible que sa clôture précédente après avoir été plus fort plus tôt.

Mardi, il a gagné environ 0,9% contre le billet vert, soutenu par les prix des métaux précieux entre autres facteurs.

Les analystes interrogés par Reuters prévoient une baisse de l'inflation à 5,6% en glissement annuel, contre 6,3% en mai.

L'inflation pourrait revenir dans la fourchette cible de la banque centrale de 3 % à 6 % pour la première fois en 14 mois, ce qui inciterait la banque centrale à maintenir son principal taux d'intérêt jeudi, après 10 hausses consécutives.

Dans un sondage publié la semaine dernière, la majorité des économistes ont prédit que la Banque de réserve sud-africaine maintiendrait ses taux, mais une minorité significative a estimé que la banque opterait pour une nouvelle hausse de 25 points de base.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus ferme dans les premières transactions, le rendement perdant 1,5 point de base à 10,310%.