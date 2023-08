La Fraternité internationale des Teamsters a appelé mardi à une modification de la législation américaine sur les faillites à la suite du dépôt de bilan de la société de transport de marchandises Yellow Corp, déclarant que les travailleurs ne doivent pas être "laissés pour compte" lorsque les grandes entreprises font faillite.

Le syndicat des Teamsters a déclaré que 22 000 de ses membres étaient sans emploi malgré les concessions importantes faites sur les salaires et les prestations de retraite lors des négociations avec la société presque centenaire, qui a déposé son bilan dimanche.

Yellow a accusé l'opposition des Teamsters à ses efforts de réorganisation interne d'être à l'origine de son effondrement. Mais les Teamsters ont déclaré que leurs membres avaient sacrifié plus de 5 milliards de dollars en concessions sur les salaires et les avantages sociaux depuis 2009 pour permettre à Yellow de continuer à fonctionner.

Le syndicat a averti que la faillite pourrait signifier qu'ils ne recevront pas les prestations de retraite ou les indemnités de départ négociées.

"La législation américaine sur les faillites d'entreprises est une plaisanterie ", a déclaré le président général des Teamsters, Sean O'Brien, dans un communiqué. "Les travailleurs sont régulièrement laissés pour compte dans ce processus alors qu'ils devraient être en première ligne pour être payés et protégés pour les sacrifices qu'ils font pour les employeurs américains.

Yellow n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le syndicat a fait valoir que la loi américaine sur les faillites devrait être réformée afin de protéger les conventions collectives et les plans de retraite des travailleurs, qui peuvent être résiliés par une entreprise en faillite ou par un nouvel acquéreur qui rachète une entreprise après la faillite.

Le syndicat a cité la dernière législation introduite en 2020 par deux démocrates du Congrès, le sénateur Dick Durbin de l'Illinois et le représentant Jerry Nadler de New York, comme exemple du type de législation qu'il soutiendrait.

Cette loi, intitulée "Protecting Employees and Retirees in Businessruptcies Act" (loi sur la protection des employés et des retraités en cas de faillite d'entreprise), aurait donné la priorité au paiement de certaines créances salariales et de retraite des employés et aurait rendu plus difficile la résiliation des régimes de retraite et des conventions collectives par les employeurs en faillite.

Le projet de loi a été adopté par une commission de la Chambre des représentants, mais n'a pas été promulgué.

La loi américaine sur les faillites donne actuellement la priorité au remboursement des salaires jusqu'à concurrence de 15 150 dollars par employé, selon George Singer, avocat spécialisé dans les faillites, qui n'est pas impliqué dans l'affaire Yellow.

Mais une loi qui oblige les débiteurs à honorer les conventions collectives et les plans de retraite existants pourrait entrer en conflit avec d'autres objectifs fondamentaux de la faillite, comme donner aux débiteurs un nouveau départ ou garantir que les pertes sont partagées par des créanciers se trouvant dans une situation similaire, a déclaré M. Singer.

La faillite de Yellow comporte également un risque pour les contribuables américains, qui pourraient être mis à contribution si l'entreprise n'est pas en mesure de rembourser un prêt gouvernemental de 700 millions de dollars.

Les dirigeants de Yellow ont déclaré qu'ils avaient l'intention de rembourser entièrement un prêt de sauvetage émis par l'administration de l'ancien président Donald Trump en 2020, mais cela dépendra de la réussite de la société à vendre des propriétés et environ 12 000 camions.

Le gouvernement américain doit également faire face à des pertes sur sa participation de près de 31 % dans Yellow, qu'il a reçue comme garantie supplémentaire pour le prêt. Les actionnaires sont souvent les derniers à récupérer leurs investissements.

L'action Yellow s'échangeait à 3,08 dollars par action mardi en fin de journée, contre 2,48 dollars au début de la journée. (Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction de Jamie Freed)