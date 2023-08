Les entreprises américaines opérant en Colombie ne cherchent pas à se retirer de ce pays d'Amérique du Sud, mais les commentaires et les projets présentés par le gouvernement pourraient les amener à reporter leurs décisions d'investissement, a déclaré mercredi une association d'entreprises.

La semaine dernière, le président Gustavo Petro, premier dirigeant de gauche de la Colombie, a déclaré qu'il renégocierait l'accord de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis, bien que deux de ses ministres aient par la suite fait des commentaires suggérant une position plus souple.

La situation est suivie de près par les entreprises américaines, a déclaré Lorena Guarnizo, responsable des questions d'entreprise pour le groupe industriel Council of American Companies.

Ce type de commentaire "entraîne rapidement le report d'une décision d'investissement ou peut ralentir quelque peu ce genre de choses", a-t-elle déclaré.

L'investissement direct étranger en Colombie a atteint 8,53 milliards de dollars entre janvier et juillet, soit une augmentation de 22,6 % par rapport à l'année précédente, selon les chiffres préliminaires de la banque centrale colombienne.

"Le message des entreprises est qu'elles sont toujours dans le pays, qu'elles sont toujours engagées en Colombie, et que personne ne dit qu'il veut partir", a déclaré Ricardo Triana, directeur du CEA.

Mais les entreprises tentent d'établir des lignes de communication avec l'administration Petro pour déterminer où elles peuvent continuer à se développer et à investir, a ajouté M. Triana.

Le gouvernement de M. Petro propose au Congrès des réformes controversées en matière de santé et de retraite et cherche à soumettre à nouveau une réforme du travail qui a été rejetée lors de la précédente session législative.

La réforme potentielle du système de santé, qui vise à élargir l'accès aux soins et à augmenter les salaires des travailleurs de la santé, est particulièrement pertinente pour les quelque 25 entreprises américaines du secteur de la santé qui appartiennent au CEA, a déclaré M. Triana.

"Il y a évidemment des incertitudes concernant cette réforme de la santé, la façon dont elle se déroulera, ce qui sera approuvé", a-t-il déclaré, ajoutant que le manque de leadership en matière de réglementation était également une source d'inquiétude.

L'autorité colombienne de régulation des aliments et des médicaments INVIMA n'a pas de directeur depuis plus d'un an, a indiqué M. Triana.

"Ce sont des sujets qui préoccupent le secteur", a-t-il ajouté. (Reportage de Nelson Bocanegra Rédaction d'Oliver Griffin Édition de Rosalba O'Brien)