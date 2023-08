Les fonds d'actions et d'obligations mondiaux ont enregistré des retraits importants au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 août, alors que l'on craint que la robustesse des données économiques américaines ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une période prolongée.

Les investisseurs ont également évité de placer de l'argent dans des actifs plus risqués avant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence à Jackson Hole, où ils s'attendent à ce que les décideurs politiques donnent plus d'indications sur les perspectives des taux d'intérêt.

Selon les données de Refinitiv Lipper, les investisseurs ont vendu un montant net de 11,1 milliards de dollars de fonds d'actions mondiales, soit le montant le plus élevé en une semaine depuis plus de deux mois.

Ils ont également retiré un montant net de 3,1 milliards de dollars des fonds obligataires mondiaux, ce qui représente la vente nette hebdomadaire la plus importante depuis environ huit mois.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans cette semaine, alors que les indicateurs économiques américains, tels que l'emploi et la consommation, indiquaient une croissance plus forte, incitant les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes en matière d'assouplissement des politiques l'année prochaine.

Les fonds d'actions américains et européens ont enregistré des sorties d'environ 11,07 milliards de dollars et 1,52 milliard de dollars, respectivement, mais les fonds asiatiques ont observé des achats nets d'une valeur de 1,14 milliard de dollars.

Par secteur, les fonds financiers, technologiques et de consommation de base ont enregistré des ventes nettes de 734 millions de dollars, 702 millions de dollars et 357 millions de dollars.

Parmi les fonds obligataires, les fonds mondiaux à haut rendement ont enregistré une cinquième décollecte hebdomadaire d'une valeur d'environ 1,96 milliard de dollars. Les fonds d'obligations d'État et d'entreprises ont quant à eux enregistré des entrées de 2,03 milliards de dollars et de 209 millions de dollars, respectivement.

Dans le secteur des matières premières, les investisseurs ont réduit leurs positions dans les fonds de métaux précieux pour la treizième semaine consécutive, avec des ventes nettes de 675 millions de dollars. Les fonds énergétiques ont également perdu 164 millions de dollars en flux sortants.

Les données concernant 24 209 fonds des marchés émergents montrent que les fonds d'actions ont subi des ventes nettes de 2,02 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis onze semaines, tandis que les fonds obligataires ont enregistré des ventes nettes de 658 millions de dollars.