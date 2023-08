Certains des principaux producteurs d'or du Mali ont déclaré qu'une nouvelle loi permettant au gouvernement dirigé par l'armée d'accroître sa participation dans les mines ne devrait pas s'appliquer aux opérations existantes, mais les analystes ont déclaré qu'elle était susceptible de décourager les investissements futurs.

Conformément à la montée du nationalisme en matière de ressources dans le monde, stimulée par les prix élevés des matières premières, le code adopté par le Parlement malien permettrait à l'État et aux investisseurs locaux de prendre des participations allant jusqu'à 35 % dans les projets miniers, contre 20 % aujourd'hui.

Il entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par le président Assimi Goita, sans que l'on sache exactement quand.

Les sociétés minières opérant au Mali ont déclaré que les mines en exploitation seraient protégées par les conventions précédentes, ce qui pourrait leur permettre de recourir à l'arbitrage international si nécessaire.

Barrick, la deuxième plus grande société d'extraction d'or au monde, a déclaré que son PDG, Mark Bristow, s'était personnellement engagé avec les dirigeants actuels au sujet de leur proposition de loi.

"Nous sommes optimistes et pensons que, comme par le passé, nous trouverons une solution mutuellement acceptable pour que l'or continue de briller au Mali", a déclaré un porte-parole à Reuters, précisant que Barrick avait entretenu des "relations constructives avec les gouvernements successifs".

L'exploitation de l'or représente 9 % du produit intérieur brut du Mali et la moitié des recettes de l'État.

Lassana Guindo, conseiller technique du ministère des mines, a déclaré à Reuters que le Mali souhaitait maintenir son attractivité et sa stabilité et respecter ses engagements envers les investisseurs, tout en refusant de préciser quand la loi entrerait en vigueur et si elle n'aurait d'impact que sur les nouveaux projets.

"Nous devrons attendre sa promulgation et les décrets d'application, en particulier les décrets d'application. Il y a des choses qui sont encore en cours", a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, les mines d'or, concentrées dans le sud du Mali et autour de la capitale, à l'écart du nord du pays, plus instable, ont été largement protégées de l'instabilité et de la volatilité des régimes fiscaux qui ont découragé les investissements dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest.

La société B2Gold Corp, basée à Vancouver, qui augmente la production de sa mine phare de Fekola au Mali, a déclaré qu'il était peu probable que l'exploitation soit matériellement affectée par le changement de loi au cours de sa durée de vie.

"Un projet minier existant comme la mine de Fekola, dont la convention est conforme à la législation minière en vigueur au moment où la convention a été conclue, ne devrait pas être affecté par le nouveau code minier", a déclaré B2Gold à Reuters.

Un autre opérateur, Hummingbird Resources, a déclaré que les investisseurs suivraient l'évolution de la situation.

"Il faudrait en fin de compte en tenir compte dans toute décision d'investissement future pour des projets potentiels qui relèvent de la juridiction de cette nouvelle loi minière", a déclaré un porte-parole de Hummingbird à Reuters.

Les analystes ont prédit une diminution des investissements, les mineurs anticipant que la nouvelle loi pourrait annoncer des changements plus profonds.

"Elle découragera probablement les opérateurs existants de développer de nouveaux projets et les mineurs étrangers d'investir au Mali", a déclaré Mucahid Durmaz, analyste principal pour l'Afrique chez Verisk Maplecroft.

"Il y a un risque que la nouvelle loi minière ne soit que la pointe de l'iceberg. Les mineurs s'inquiéteront de la possibilité d'autres demandes ultérieures, telles que la renégociation des contrats existants".