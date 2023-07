Les employés d'un sanctuaire pour ours au Kosovo ont trouvé des moyens créatifs pour garder leurs vingt ours bruns au frais alors que les températures avoisinent les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) cette semaine.

Les piscines des ours sont régulièrement remplies d'eau fraîche et leurs gardiens jettent des fruits et des légumes dans l'eau pour encourager les animaux à nager. Ils placent également des fruits et légumes congelés qu'ils surnomment "glaces" dans les arbres, où les ours les trouvent en quelques secondes.

"Les températures sont très élevées et leur fourrure est très épaisse, ce qui n'est pas facile pour eux", explique Taulant Hoxha, du sanctuaire des ours.

"Nous avons 20 ours et chacun d'entre eux a ses propres fruits ou légumes préférés... Cela dépend donc de leur nourriture préférée et de ce que nous congelons pour eux.

Les 20 ours qui vivent dans le sanctuaire, géré par Four Paws International, ont été sauvés de propriétaires privés ou de restaurants où ils étaient gardés comme attractions pour les clients dans des espaces aussi petits que quatre ou cinq mètres carrés.

Le sanctuaire dispose d'enclos beaucoup plus vastes imitant un habitat naturel.