Le film "Barbie" de Warner Bros n'a montré aucun signe de ralentissement lors de son deuxième week-end au box-office, et devrait rapporter 93 millions de dollars en ventes de billets du vendredi au dimanche, selon les estimations de la société d'analyse des médias Comscore.

Le film de la réalisatrice Greta Gerwig sur "Barbie" - premier film de l'année et premier week-end d'ouverture pour un film réalisé par une femme - a rapporté plus de 351 millions de dollars aux États-Unis et au Canada depuis sa sortie le 21 juillet, et près de 775 millions de dollars à l'échelle mondiale, selon Comscore.

Le film, qui met en vedette Margot Robbie dans le rôle principal et Ryan Gosling dans celui de Ken, le beau gosse de Barbie, envoie la poupée emblématique de Mattel Inc. dans une aventure dans le monde réel.

La semaine dernière, le fabricant de jouets a affiché un bénéfice surprise au deuxième trimestre à la suite de la sortie du film. Le PDG Ynon Kreiz a déclaré aux analystes que l'entreprise développerait ses jouets et produits liés à "Barbie" au cours du second semestre 2023.

Sur les talons de Barbie ce week-end, on trouve "Oppenheimer", le récit historique du réalisateur Christopher Nolan sur le physicien J. Robert Oppenheimer et la fabrication de la bombe atomique, qui a rapporté environ 46,2 millions de dollars de vendredi à dimanche, ce que Paul Dergarabedian, analyste chez Comscore, a qualifié de "deuxième week-end phénoménal".

Les deux films ont été surnommés "Barbenheimer", un clin d'œil à la rareté relative de deux superproductions sortant le même week-end. Leurs ventes combinées sont "absolument époustouflantes", a déclaré M. Dergarabedian, avec des chiffres du deuxième week-end qui "auraient été salués comme des victoires du week-end d'ouverture".

Oppenheimer d'Universal a rapporté 174 millions de dollars aux États-Unis et au Canada jusqu'à présent, et 400 millions de dollars dans le monde entier.

Ces films ont attiré l'attention des cinéphiles américains à un moment incertain pour Hollywood. La Writers' Guild of America, syndicat représentant les scénaristes, est en grève pour des questions de rémunération depuis le mois de mai, tandis que le SAG-AFTRA, syndicat représentant les artistes et les acteurs, y compris les stars de premier plan comme Robbie, s'est mis en grève au début du mois.