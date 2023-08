Selon un rapport publié mardi, les vagues de chaleur record qui se sont abattues sur les États-Unis ont contraint les petites entreprises à fermer leurs portes plus tôt que prévu en juillet et ont réduit les heures de travail rémunérées des employés, alors que les températures dangereuses modifient le comportement des consommateurs.

Des centaines de millions d'Américains ont dû faire face à des avis de chaleur extrême au cours des deux dernières semaines, alors que les températures dans le sud et le sud-ouest atteignaient des sommets historiques. Selon un rapport de la société de gestion des salaires pour les petites entreprises Homebase, ces conditions dangereuses ont contraint les consommateurs à rester à l'intérieur et les petites entreprises à fermer plus tôt, réduisant ainsi le nombre d'heures de travail rémunérées des employés.

Au niveau national, les employés des petites entreprises ont travaillé 0,9 % d'heures en moins au cours des deux premières semaines de juillet par rapport aux deux dernières semaines de juin - un changement saisonnier typique des mois d'été - indique le rapport. Mais les ralentissements ont été jusqu'à cinq fois et demie plus importants dans les villes qui ont connu le pire de la vague de chaleur, ce qui souligne l'impact des températures élevées sur les économies locales.

Les employés des petites entreprises de la Nouvelle-Orléans et de Memphis, par exemple, ont travaillé respectivement 5,7 % et 5,1 % de moins qu'en juin, car les chefs d'entreprise réduisent leurs horaires pour s'adapter à la baisse de la clientèle et tenter de protéger leurs employés d'une trop forte exposition à la chaleur. Memphis a enregistré 11 jours avec des températures de 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius) ou plus en juillet, tandis que la Nouvelle-Orléans a enregistré 26 jours dans les années 90.

En revanche, les entreprises des villes qui ont connu des vagues de chaleur plus courtes ont pu augmenter leurs heures d'ouverture et le nombre de leurs employés : Boston, avec seulement deux jours dans les années 90, a connu la plus forte augmentation du nombre d'heures travaillées par les employés d'un mois sur l'autre, soit 7,8 %.

"Main Street ressent la chaleur. Il se peut qu'il fasse trop chaud pour les clients et les entreprises", a déclaré John Waldmann, PDG de Homebase.

Danah Lee l'a constaté de ses propres yeux en tant qu'employée du Willie's Taco Joint à Phoenix, où le National Weather Service a enregistré, au début du mois de juillet, la plus longue série consécutive de températures supérieures à 110 degrés Fahrenheit de l'histoire. M. Lee explique que la fréquentation a considérablement diminué et que les salles de restaurant atteignent régulièrement des températures de 95 degrés ou plus, malgré tous les efforts déployés par le restaurant pour maintenir la température à un niveau raisonnable.

"Non seulement cela affecte notre entreprise, mais cela affecte aussi mon équipe. Il est très difficile de travailler de longues heures sous cette chaleur. J'ai dû augmenter le nombre de personnes sur mon planning, en réduisant les heures de travail pour éviter les épuisements dus à la chaleur", a déclaré M. Lee.

Selon Travis Parsons, directeur de la sécurité et de la santé au travail pour l'Union internationale des travailleurs d'Amérique du Nord, qui représente un demi-million d'ouvriers du bâtiment aux États-Unis et au Canada, certains employeurs des industries de plein air à forte intensité de main-d'œuvre choisissent de décaler les horaires des travailleurs plus tôt dans la journée, lorsque les températures sont relativement plus basses, plutôt que de les supprimer complètement.

Cependant, Travis Parsons a déclaré que le manque de surveillance fédérale signifiait que les entrepreneurs n'étaient pas obligés de faire ces aménagements dans certains États, laissant les travailleurs vulnérables aux blessures liées à la chaleur.

"Cette question est plus que jamais d'actualité. Cela a toujours été un problème au cours de mes 20 années d'expérience, mais il semble qu'il soit vraiment sous les feux de la rampe", a déclaré M. Parsons. "C'est très préoccupant.