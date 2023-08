La roupie indienne et les rendements des obligations d'État suivront largement les bons du Trésor américain au cours d'une semaine écourtée par les vacances, les traders surveillant si la banque centrale continue à défendre la monnaie et si ses prévisions d'inflation de détail se confirment.

Les marchés des changes et les marchés monétaires indiens sont fermés ce mardi et mercredi.

"Nous avons une semaine écourtée par les vacances. Gardez un œil sur les rendements américains (à 10 ans), qui sont proches de 4 % malgré la diminution des prix pour de nouvelles hausses de taux", a déclaré Kunal Kurani, vice-président associé chez Mecklai Financial.

La roupie a terminé à 82,8450 vendredi dernier, perdant 0,12 % au cours d'une semaine où elle s'est échangée dans une fourchette étroite de 20 paisa en raison d'une intervention probable de la Reserve Bank of India (RBI). La RBI devrait continuer à défendre le niveau 82,85-82,90.

"Nous nous attendons à ce que la RBI intervienne, ce qui maintiendra la paire USD/INR dans une fourchette étroite", a déclaré ICICI Bank dans une note.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 a terminé à 7,2021% vendredi. Il a augmenté d'un point de base la semaine dernière, après avoir augmenté de 11 points de base au cours des deux semaines précédentes.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence se situe dans la zone 7,16-7,24% cette semaine.

La récente hausse des rendements est due à la flambée des rendements américains et aux craintes que l'inflation locale des prix de détail puisse augmenter fortement à court terme, ce qui pourrait obliger la RBI à maintenir des taux plus élevés pendant une période prolongée.

La semaine dernière, la RBI a maintenu ses taux comme prévu, mais a revu à la hausse ses prévisions d'inflation pour le trimestre en cours et l'année fiscale.

Les données sur l'inflation de détail pour le mois de juillet sont attendues lundi soir, et une accélération est déjà prévue.

Selon un sondage Reuters, l'inflation a probablement atteint 6,40 % en juillet en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, dépassant ainsi la limite supérieure de la marge de tolérance de 2 % à 6 % de la RBI.

L'inflation a atteint 4,81 % en juin, mettant fin à une tendance à la baisse qui durait depuis quatre mois.

Nomura s'attend à ce que l'incertitude sur l'ampleur et la durée du choc des prix alimentaires ait un impact de trois à six mois et qu'une fois qu'elle se sera dissipée, l'inflation globale commencera probablement à converger vers l'inflation de base.

Puneet Pal, responsable des titres à revenu fixe chez PGIM India Mutual Fund, estime que l'aplatissement de la courbe des taux devrait se poursuivre, l'obligation à 10 ans se négociant dans une fourchette de 7,10 % à 7,30 % au cours des deux prochains mois.

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

** Inflation WPI de juillet en Inde - 14 août, lundi (12:00 p.m. IST)

** Inde, inflation IPC de juillet - 14 août, lundi (17:30 p.m. IST)

** Ventes au détail de juillet aux États-Unis 15 août, mardi (18:00 p.m. IST)

** États-Unis : mises en chantier de juillet - 16 août, mercredi (18h00 IST)

** Production industrielle américaine de juillet 16 août, mercredi (6:45 p.m. IST)

** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis semaine à août. 7 - 17 août, jeudi (10:00 a.m. IST) (Reportage de Nimesh Vora et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)