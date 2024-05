Keerthi Industries Limited est une entreprise basée en Inde. Elle fabrique, vend et distribue du ciment. Ses secteurs d'activité sont le ciment, l'électronique et le sucre. La division Ciment est située à Mellacheruvu (village et mandal), dans le district de Nalgonda, et est spécialisée dans la fabrication de ciment portland ordinaire (OPC) de qualité 43 et 53 et de ciment portland à la pouzzolane (PPC) sous la marque Suvarna, qui est vendue dans tout le sud de l'Inde. La division électronique est située à Balanagar, Industrial Development Area, Hyderabad, Inde. Elle fabrique des circuits imprimés souples et rigides. La société a un projet intégré de sucrerie de 3 500 tonnes de canne par jour (TCD), une centrale électrique de 26 mégawatts (MW) et une distillerie de 50 kilolitres par jour (KLPD) dans le district de Yadagir, au Karnataka.

Secteur Matériaux de construction