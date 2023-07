Keerti Knowledge and Skills Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans le domaine des services informatiques liés aux technologies de l'information (TI). Les filiales de la société comprennent Keerti Institute India Private Limited (KIIPL) et Keerti Tutorials India Private Limited (KTIPL). KIIPL crée des professionnels de l'informatique en formant des jeunes et des étudiants dans de multiples segments des technologies de l'information. La formation est axée sur la compréhension, l'enseignement et l'application des caractéristiques et des fonctionnalités de divers logiciels applicables à la conception, à la conception et au développement de sites Web, à la comptabilité et à la fiscalité, à la programmation, au matériel et aux réseaux. KTIPL aide les étudiants par le biais du coaching et du mentorat. Il offre un encadrement académique aux élèves des écoles, des écoles de commerce et des écoles scientifiques, en mettant l'accent sur la préparation des élèves scientifiques aux examens d'entrée du MHT-CET.

Secteur Services et conseils en informatique