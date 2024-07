KEFI Gold and Copper Plc, anciennement KEFI Minerals plc, est une société d'exploration et de développement aurifère. La société se concentre sur les gisements d'or et de cuivre, principalement dans le bouclier arabo-nubien. La société exerce ses activités dans le secteur de l'exploration minière. Elle opère en Éthiopie et en Arabie Saoudite. Les projets de la société comprennent le projet Tulu Kapi, Jibal Qutman EL et Hawiah EL. Le projet Jibal Qutman EL est situé dans la région centrale sud du bouclier arabo-nubien et couvre une superficie de plus de 100 kilomètres carrés. La société se concentre sur la production d'or par le biais d'une exploitation à ciel ouvert. Le projet aurifère Tulu Kapi est situé dans l'ouest de l'Éthiopie. Le projet Tulu Kapi est situé à environ 360 kilomètres à l'ouest de la capitale de l'Éthiopie, Addis-Abeba. Le projet Tulu Kapi comprend une réserve de minerai de plus de 1,1 million d'onces et des ressources minérales totalisant 1,7 million d'onces d'or.

Secteur Sociétés minières intégrées