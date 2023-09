Kehua Data Co Ltd, anciennement Kehua Hengsheng Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la conception, la fabrication, la distribution et la fourniture de services de systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) et de produits accessoires. La société exerce ses activités dans trois secteurs. L'activité basée sur l'énergie comprend principalement la vente de produits et de services d'alimentation traditionnels. L'activité basée sur l'informatique en nuage comprend principalement les services d'informatique en nuage, les ventes de produits pour centres de données et les services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour centres de données. Les activités liées aux nouvelles énergies comprennent principalement la production d'énergie photovoltaïque, la vente de produits liés aux nouvelles énergies et les projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de centrales électriques. L'entreprise distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.