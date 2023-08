Kehua Holdings Co. est une société basée en Chine qui s'occupe principalement de la recherche, du développement, de la fabrication et de la vente de composants clés des turbocompresseurs. Les principaux produits de l'entreprise comprennent l'enveloppe de turbine et ses accessoires, l'enveloppe intermédiaire et ses accessoires et d'autres composants mécaniques. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.