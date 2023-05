La Corée du Nord lance un satellite spatial ; alertes levées en Corée du Sud et au Japon

La Corée du Nord avait déclaré qu'elle lancerait son premier satellite de reconnaissance militaire entre le 31 mai et le 11 juin afin de renforcer la surveillance des activités des États-Unis.

Dans les données fournies aux autorités internationales, la Corée du Nord a indiqué que le lancement entraînerait la fusée vers le sud et que les différents étages et autres débris tomberaient au-dessus de la mer Jaune et dans l'océan Pacifique.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la capitale sud-coréenne de Séoul vers 6h32 (21h32 GMT mardi), la ville ayant émis un avertissement demandant aux citoyens de se préparer à une éventuelle évacuation. Des alertes ultérieures ont indiqué que l'alerte de la ville avait été envoyée par erreur.

Le gouvernement japonais a émis une alerte d'urgence par le biais de son système de diffusion J-Alert pour les habitants de la préfecture d'Okinawa, dans le sud du pays, tôt mercredi matin. Le gouvernement a conseillé aux habitants de se réfugier à l'intérieur s'ils se trouvaient à l'extérieur.

Il a ensuite indiqué que le missile ne se dirigerait pas vers le territoire japonais et a levé les alertes.

Mardi, Ri Pyong Chol, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, le parti au pouvoir en Corée du Nord, a déclaré que les exercices militaires conjoints menés actuellement par les États-Unis et la Corée du Sud exigeaient de Pyongyang qu'il dispose de "moyens capables de recueillir des informations sur les actes militaires de l'ennemi en temps utile".

Avant le lancement de mercredi, le département d'État américain a déclaré que tout lancement nord-coréen utilisant la technologie des missiles balistiques violerait de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Les lanceurs spatiaux intègrent des technologies identiques et interchangeables avec celles utilisées dans les missiles balistiques, y compris les missiles balistiques intercontinentaux", a déclaré un porte-parole du département d'État.