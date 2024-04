Kellanova (ex Kellogg Company) est le leader mondial de la production et de la commercialisation de céréales pour le petit déjeuner. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit : - snacks (61,8%) : biscuits, pâtisseries, barres de céréales, gaufres, etc. vendus sous les marques Kellogg's, Cheez-It, Pringles, Austin, Parati et RXBAR ; - céréales (20,9%) : marques Sucrilhos, Zucaritas, Kellogg's Extra, Müsli, Choco Krispis, Coco Pops, Choco Krispies, Frosties, Fruit'n Fibre, Kellogg's Crunchy Nut, Krave, Kellogg's Extra, Country Store, Smacks, Pops, Honey Bsss, Zimmy's, Toppas, Tresor, Froot Ring, Chocos, Chex, Guardian, Just Right, Sultana Bran, Frosties, etc. ; - produits congelés (8,3%) : marques Eggo et Morningstar Farms ; - autres (9%) : notamment nouilles. Au 20 février 2024, le groupe dispose de 21 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (50,1%), Asie-Moyen Orient-Afrique (21,2%), Europe (19,1%) et Amérique latine (9,6%). En octobre 2023, le groupe s'est séparé de l'activité céréales en Amérique du Nord.

Secteur Transformation des aliments