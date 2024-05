Keller Group plc est un entrepreneur spécialisé dans la géotechnique, basé au Royaume-Uni, qui propose un portefeuille de techniques avancées de fondation et d'amélioration des sols utilisées dans l'ensemble du secteur de la construction. Les divisions géographiques de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Son expertise comprend l'amélioration des sols, l'injection de coulis, les fondations profondes, la rétention de terre, la marine, l'instrumentation et la surveillance. Ses solutions comprennent l'amélioration de la capacité portante, la construction à faible impact et à faible teneur en carbone, le confinement, le soutien des excavations, la stabilisation, les structures marines, le contrôle des infiltrations, la stabilisation des pentes et la surveillance. Sa solution d'amélioration de la capacité portante comprend le contrôle de la capacité portante et du tassement, le contrôle du soulèvement, les fondations lourdes, l'atténuation de la liquéfaction, le nivellement des structures et la reprise en sous-œuvre. Sa solution en matière de structures marines comprend la conception et la construction de nouveaux ports, jetées et quais, ainsi que l'extension et la restauration des structures existantes.

Secteur Construction et ingénierie