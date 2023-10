(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse lundi, tandis que les prix du pétrole et de l'or ont chuté, alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de secouer les marchés.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 24,47 points, soit 0,3 %, à 7 377,67. Le FTSE 250 a perdu 37,88 points, soit 0,2 %, à 16 994,85, et l'AIM All-Share a perdu 2,22 points, soit 0,3 %, à 680,71.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 736,34, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4% à 14 719,69, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 12 812,72.

Du côté des actions européennes, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

"Le sentiment de risque s'est amélioré par rapport à vendredi, les tensions au Moyen-Orient ne s'étant pas aggravées autant qu'on le craignait pendant le week-end. Le Hamas a libéré deux otages et l'aide humanitaire a commencé à entrer dans la bande de Gaza depuis la frontière égyptienne", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les marchés semblaient un peu plus optimistes lundi, la situation au Moyen-Orient ne s'étant pas aggravée comme prévu au cours du week-end.

Toutefois, le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a prévenu qu'il s'attendait à ce que les combats durent des mois dans la guerre contre le Hamas islamiste dans la bande de Gaza.

"En ce qui concerne les aspects opérationnels de la manœuvre, en fin de compte, rien n'arrêtera les FDI. Il s'agit d'une combinaison de deux choses : nos capacités aériennes et nos manœuvres au sol", a déclaré M. Gallant dimanche à Tel-Aviv.

Une offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza pourrait être imminente à la suite de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël il y a un peu plus de deux semaines.

Dans le même temps, le Pentagone a décidé de renforcer la préparation militaire des États-Unis au Moyen-Orient en réponse à ce qu'il a qualifié de "récentes escalades de l'Iran et de ses forces supplétives" dans la région.

Au cours des deux dernières semaines, les marchés ont réagi au conflit en investissant dans l'or, valeur refuge.

Cependant, lundi, les prix de l'or ont baissé. L'once d'or était cotée à 1 978,55 USD à Londres tôt lundi, contre 1 996,01 USD à la clôture du marché vendredi.

Par ailleurs, les prix du pétrole ont également baissé. Le baril de Brent était coté à 91,60 USD tôt lundi à Londres, en baisse par rapport aux 93,20 USD de la fin de journée de vendredi.

Loin de la guerre, le déficit budgétaire américain pour l'année écoulée s'est creusé pour atteindre 1 700 milliards de dollars, selon les données du gouvernement, ce qui pourrait accroître la pression sur le président Joe Biden, qui cherche à se faire réélire en 2024.

Le déficit s'est creusé de 320 milliards de dollars au cours de l'année fiscale qui s'est achevée le 30 septembre, à la suite d'une baisse des recettes fiscales et d'une diminution des dépôts de revenus par la Réserve fédérale en raison de la hausse des taux d'intérêt.

La livre était cotée à 1,2160 USD lundi à Londres, contre 1,2156 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0585 USD, en baisse par rapport à 1,0594 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,90 yens, en hausse par rapport à 149,84 yens.

À Londres, l'action Keller du FTSE 250 a progressé de 9,5 %.

Keller a déclaré qu'elle avait maintenu une activité commerciale "positive" au cours de son troisième trimestre, qui s'est terminé le 30 septembre, après une performance "exceptionnellement forte" au cours du premier semestre.

Sur cette base, la société d'ingénierie géotechnique s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année soit sensiblement supérieur aux attentes actuelles du marché.

"Cette performance reflète la poursuite de la dynamique et des améliorations opérationnelles au sein de l'entreprise, ainsi que la contribution exceptionnelle des collègues de l'ensemble du groupe, que je tiens à remercier pour leur dévouement et leur travail acharné", a déclaré le directeur général, Michael Speakman.

Indivior a progressé de 7,0 %.

La société pharmaceutique basée en Virginie a déclaré avoir conclu un accord pour résoudre les plaintes déposées par les acheteurs directs dans le cadre du litige multidistrict In re Suboxone Antitrust Litigation.

Indivior a déclaré qu'elle paierait 385 millions de dollars et qu'elle prendrait une charge de 228 millions de dollars au troisième trimestre, qui sera exclue du bénéfice ajusté.

"Nous sommes heureux de parvenir à ce règlement pour clore cette affaire antitrust multidistrict héritée du passé", a déclaré Mark Crossley, PDG d'Indivior.

"La résolution de ce litige, qui a été déposé il y a plus de dix ans, offre une plus grande certitude à toutes les parties prenantes d'Indivior et nous permet de continuer à nous concentrer sur notre travail important pour les patients souffrant de troubles liés à l'utilisation d'opioïdes et de maladies mentales dans le monde entier."

Sur l'AIM, Mission Group, propriétaire d'un groupe d'agences de marketing et de communication numériques, a chuté de 55 %.

La société a déclaré que si les résultats du premier semestre 2023 étaient globalement conformes à ses attentes, les transactions récentes sont devenues "rapidement plus difficiles que prévu".

Elle a expliqué que cela a été particulièrement marqué dans les unités commerciales Consumer & Lifestyle, Property, et Technology & Mobility, où les gains de clients ont été plus que compensés par des pertes et plusieurs clients ont choisi de différer ou de réduire considérablement leurs dépenses.

Sur la base de ces éléments, Mission Group a déclaré qu'il adoptait une vision matériellement plus prudente pour le second semestre 2023 et, par conséquent, pour le résultat de l'année entière. Il a également entamé un examen des opérations de l'entreprise.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,8 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 1,5 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,8 %.

Les marchés financiers de Hong Kong sont fermés pour le jour férié de la fête de Chung Yeung.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en recul de 0,9 %, le S&P 500 en baisse de 1,3 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,5 %.

A venir sur le calendrier économique de lundi, il y a l'indicateur de confiance des consommateurs de l'UE FCCI Flash à 1500 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

