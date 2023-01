Keller est touché par la fraude aux rapports financiers en Australie

(Alliance News) - Keller Group PLC a déclaré lundi avoir identifié une "fraude délibérée et sophistiquée en matière de rapports financiers" dans sa branche australienne en Australie.

La société d'ingénierie géotechnique basée à Londres a déclaré que deux personnes ont été licenciées et qu'une enquête interne est en cours. Elle est également sur le point de nommer un conseiller externe pour mener une enquête indépendante.

"Austral, qui contribue à environ 3 % du chiffre d'affaires du groupe, est une entreprise unique au sein du groupe, et la seule entreprise qui comptabilise exclusivement son chiffre d'affaires sur la base d'un pourcentage d'achèvement dans la division ", a ajouté Keller.

La fraude concerne les performances d'Austral à partir de 2019. Keller s'attend à un hit de 6 millions de livres sterling pour le premier semestre de 2022 et de 8 à 10 millions de livres sterling concernant les années précédentes.

La fraude s'est poursuivie au second semestre de 2022, a noté Keller. "Alors que la fraude s'est poursuivie au cours du second semestre de 2022, et a eu un impact sur les attentes du conseil d'administration pour les résultats de l'année 2022, la performance globale du groupe au cours du second semestre a été forte", a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de l'avenir, Keller prévoit un bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice "légèrement inférieur" à l'extrémité inférieure d'une fourchette de prévisions de marché de 109 à 114 millions de livres sterling. Pour 2021, Keller a affiché un bénéfice d'exploitation statutaire de 80,5 millions GBP, ou 92,8 millions GBP sur une base sous-jacente.

Le président-directeur général Michael Speakman a déclaré : "Nous avons réagi de manière rapide et décisive à un problème grave au sein de l'une de nos unités commerciales et une enquête complète est en cours. Jusqu'à ce que ce processus soit terminé et que ses conséquences soient pleinement comprises, il est inapproprié de faire d'autres commentaires. Le conseil d'administration et l'équipe de direction ont pris, et continueront à prendre, toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour assurer le maintien à la fois de normes éthiques et professionnelles élevées et de contrôles résilients et efficaces dans toute notre organisation."

La société publiera ses résultats financiers pour 2022 le 7 mars.

Les actions Keller étaient en baisse de 7,7 % à 776,00 pence chacune lundi matin à Londres.

