Keller Group plc est un entrepreneur spécialisé en géotechnique basé au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. La société fournit des solutions aux défis géotechniques dans le secteur de la construction. Elle possède une expertise en matière d'amélioration des sols, d'injection de coulis, de fondations profondes, de rétention de terre, de marine et d'instrumentation, et de surveillance. Ses solutions comprennent l'amélioration de la capacité portante, la construction à faible impact et à faible teneur en carbone, le confinement, le soutien des excavations, la stabilisation, les structures marines, le contrôle des infiltrations, la stabilisation des pentes et la surveillance. Parmi ses projets, citons le Cairns Convention Centre, le Deep Tunnel Sewerage System, le Big Goose Creek Slope Rehabilitation, le Metro Tunnel Project-Cross Passage 21, Putzerei Plachy, la reconstruction du pont de l'aéroport international de Tampa, l'installation de minerai de fer de Vale Malaysia, les travaux d'infrastructure de Lorong Halus, la raffinerie d'énergie renouvelable de Neste, le stade des Dallas Cowboys et le Globe Life Field, parmi d'autres.

Secteur Construction et ingénierie