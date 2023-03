Le bénéfice annuel de Keller est affecté par des dépréciations alors que les recettes augmentent d'un tiers.

(Alliance News) - Keller Group PLC a déclaré mardi que son bénéfice avait baissé en 2022 malgré une forte hausse de son chiffre d'affaires, en raison de dépréciations d'acquisitions passées.

Keller, une société d'ingénierie géotechnique basée à Londres, a déclaré que le chiffre d'affaires s'élevait à 2,94 milliards de GBP, un nouveau record et une hausse de 32% par rapport aux 2,22 milliards de GBP en 2021.

Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 17 %, passant de 67,5 millions de GBP en 2021 à 56,3 millions de GBP. Keller a déclaré que cela était le résultat d'une augmentation des coûts non sous-jacents de 37,2 millions GBP, comprenant 24,0 millions GBP de dépréciations de goodwill hors trésorerie et d'amortissement des actifs incorporels acquis. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'inflation résultant de la guerre en Ukraine ont contribué à cette situation, a déclaré la société.

Le bénéfice sous-jacent avant impôts a augmenté de 17 % pour atteindre 93,5 millions de GBP, contre 79,6 millions de GBP l'année précédente.

Kelle est un entrepreneur spécialisé dans l'industrie de la construction, expert en matière de pieux, d'amélioration du sol, de rétention de terre et de surveillance.

Malgré la baisse du bénéfice annuel, Keller a déclaré un dividende final de 24,5 pence par action, portant le dividende total pour l'année à 37,7 pence, soit une hausse de 5,0 % par rapport aux 35,9 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Keller a déclaré qu'elle a entamé la nouvelle année avec un élan accru et une base opérationnelle plus solide. La société a ajouté qu'elle est confiante que 2023 sera une année de bonne progression.

Le président-directeur général, Michael Speakman, a déclaré : "Alors que la hausse des taux d'intérêt augmentera nos charges d'intérêts en 2023, nous avons entamé le nouvel exercice avec un élan accru, une base opérationnelle plus solide et sommes bien placés pour l'attribution de contrats majeurs. Ceci, ainsi que les mesures que nous avons prises, nous donne confiance dans le fait que 2023 sera une année de bonne progression."

Les actions étaient en baisse de 5,6% à 765,00p à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.