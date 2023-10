Kellogg Company est le leader mondial de la production et de la commercialisation de céréales pour le petit déjeuner. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - snacks (48%) : biscuits, pâtisseries, barres de céréales, gaufres, etc. vendus sous les marques Kellogg's, Cheez-It, Pringles, Austin, Parati et RXBAR ; - céréales (36,1%) : essentiellement marque Kellogg's ; - produits congelés (7,8%) : marques Eggo et Morningstar Farms ; - autres (8,1%) : notamment nouilles. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,9%), Amérique du Nord (3,8%), Asie-Moyen Orient-Afrique (18,4%), Europe (16,9%) et Amérique latine (7%).

Secteur Transformation des aliments