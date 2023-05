Kellogg achète un ingrédient clé au Soudan, en proie à un conflit, mais ne voit pas de pénurie à l'heure actuelle - PDG

Le fabricant de gaufres Eggo ne voit toutefois aucun risque d'épuisement de son "stock de sécurité" de l'ingrédient, même si les combats font rage, a déclaré M. Cahillane.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les combats entre l'armée soudanaise et une force paramilitaire avaient interrompu le commerce de la gomme arabique, mais que de nombreux fabricants de bonbons, de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées, tels que PepsiCo Inc, stockaient des mois d'approvisionnement en raison de l'instabilité politique dans la région.

Nous travaillons avec des fournisseurs qui s'approvisionnent au Soudan et dans d'autres pays de la "ceinture de gomme" d'Afrique", a déclaré M. Cahillane, ajoutant que le fabricant de céréales recherche une "redondance de l'approvisionnement", c'est-à-dire des stocks de réserve, pour l'ingrédient.

"Nous constituons des stocks et nous disposons de différents sites et de différents itinéraires pour extraire les ingrédients lorsque les ports sont fermés et que les itinéraires ne sont pas sûrs.

Les Pop Tarts aux confettis givrés de Kellogg's utilisent de la gomme arabique, tout comme les burgers végétariens aux haricots noirs épicés de Morningstar Farms. Les bouchées de granola au beurre de cacahuète et au miel de Bear Naked, également fabriquées par Kellogg, contiennent de la gomme d'acacia, autre nom de la gomme arabique, dans leur liste d'ingrédients.

La ceinture africaine de la gomme s'étend de la Somalie au Nigeria, bien que la qualité de l'ingrédient diffère d'une région à l'autre. L'ingrédient préféré ne se trouve dans les acacias qu'au Soudan, au Sud-Soudan et au Tchad.

"Je n'ai pas eu connaissance d'une rupture de stock imminente", a déclaré M. Cahillane.