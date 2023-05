Kellogg annonce des prévisions optimistes grâce à des hausses de prix et à une demande stable

Kellogg, comme d'autres fabricants mondiaux de produits alimentaires emballés, a utilisé le pouvoir de sa marque pour augmenter régulièrement les prix de ses produits au cours de l'année écoulée afin de contrer la spirale des coûts des ingrédients tels que le blé, le maïs et les huiles comestibles dans le cadre d'une crise du coût de la vie.

Entre-temps, la demande, en particulier pour les céréales les plus chères de Kellogg, n'a guère été freinée, les consommateurs s'étant abstenus de se tourner vers des produits moins chers et étant toujours prêts à payer plus cher pour leurs marques de snacks préférées.

La société s'attend à ce que son bénéfice ajusté par action diminue de 1 % à 3 % en 2023, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 2 % à 4 %.

Le fabricant de Corn Flakes s'attend désormais à une croissance organique des ventes nettes comprise entre 6 % et 7 % pour 2023, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 5 % à 7 %.

Les ventes nettes ont atteint 4,05 milliards de dollars au premier trimestre, contre 3,67 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à des ventes de 3,95 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.