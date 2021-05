Kellogg : léger relèvement des objectifs annuels

Kellogg indique relever ses objectifs pour l'exercice 2021, tablant désormais sur un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de l'ordre de +1 ou +2%, au lieu d'une estimation précédente qui était de +1%.



De même, le groupe agroalimentaire anticipe maintenant un chiffre d'affaires annuel à peu près stable en organique par rapport à 2020, alors qu'il attendait précédemment une baisse organique d'environ 1%.



Kellogg dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 8,1% à 1,07 dollar au titre du premier trimestre 2021, niveau dépassant le consensus, et des revenus en augmentation de 5,1% à 3,58 milliards de dollars (+4,2% en organique).



