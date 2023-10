Les actions de Kellanova ont chuté de plus de 7 % lundi après que le géant de l'alimentation conditionnée, anciennement connu sous le nom de Kellogg Company, a achevé la cession de ses activités céréalières en Amérique du Nord à une nouvelle entité autonome appelée WK Kellogg Company.

Selon l'accord de séparation, les actionnaires de Kellanova ont reçu une action ordinaire de WK Kellogg pour quatre actions de Kellanova détenues au 21 septembre, selon un communiqué.

Les actions de Kellanova ont chuté jusqu'à 51,83 dollars, soit une baisse de 7,2 %, après avoir ouvert à 55,70 dollars, tandis que WK Kellogg Company a chuté de plus de 11 % et était à 13,79 dollars en dernier. Les deux sociétés sont cotées à la bourse de New York et se négocient pour la première fois sous leur nouvelle dénomination sociale.

Kellanova conservera sa place dans l'indice de référence S&P 500, tandis que les actions de WK Kellogg rejoindront l'indice S&P SmallCap 600 mardi, avant l'ouverture du marché.

"Ce que nous constatons aujourd'hui avec la baisse des actions de Kellanova et de WK Kellogg est un problème de puzzle ; en d'autres termes, les pièces ne s'emboîtent tout simplement pas dans de nombreux portefeuilles institutionnels et stratégiques", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors en Californie.

L'année dernière, Kellanova a dévoilé un projet de scission en trois sociétés distinctes, axées sur les snacks, les céréales nord-américaines et la viande d'origine végétale.

Kellanova espère générer jusqu'à 13,6 milliards de dollars de ventes annuelles grâce à ses marques de snacks, notamment Pringles, Cheez-It et Pop-Tarts. Au début du mois de février, la société a annoncé qu'elle conserverait en interne son activité de produits à base de plantes, connue sous la marque MorningStar Farms. Les marques de céréales de WK Kellogg Co, dont Kellogg's, Froot Loops, Frosted Flakes et Rice Krispies, devraient générer des ventes annuelles d'environ 2,7 milliards de dollars.

Plusieurs analystes, dont Jefferies et Piper Sandler, ont réduit leur objectif de prix pour l'action Kellanova en citant ses perspectives de ventes moroses et ses activités à faible marge. L'objectif de prix médian des 18 analystes couvrant l'action Kellanova est de 68,50 $ et leur recommandation moyenne est "conserver", selon les données de LSEG.

"Nous nous attendons à une volatilité à court terme des actions des deux sociétés", a déclaré Arun Sundaram de CFRA Research dans un communiqué. "Les investisseurs prendront des décisions clés dans les jours, les semaines et les mois à venir. Souhaitent-ils rester investis dans les deux sociétés, allouer une plus grande part de leurs investissements à l'une d'entre elles ou se désengager des deux ? (Reportage de Chibuike Oguh à New York et de Granth Vanaik à Bengaluru ; Rédaction de Lance Tupper et Christina Fincher)