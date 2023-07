Kellton Tech Solutions Limited est une entreprise de transformation numérique basée en Inde. La société propose des services de transformation numérique, de planification des ressources d'entreprise et d'autres services de technologie de l'information. Ses services comprennent le développement de logiciels agiles, le commerce et le marketing numériques, l'intégration numérique, le développement de produits externalisés, la modernisation des plateformes, les services professionnels, les laboratoires de recherche et de développement, le conseil en technologie, ainsi que les tests et l'automatisation. Son portefeuille de plateformes comprend Kellton4Media, KLGAME, Optima, tHRive et Kellton4Commerce. Kellton4Media couvre l'ensemble des tâches et fonctions diverses d'une entreprise de médias. Il permet de contrôler la publication des annonces, l'archivage des articles et l'édition du contenu. KLGAME est une solution de l'internet des objets, qui est un moteur de gamification, d'analyse et de messagerie basé sur la localisation. Optima est une plateforme numérique d'analyse des champs pétrolifères basée sur l'IdO, qui collecte et agrège des tonnes de données provenant de diverses sources et génère des informations.

Secteur Services et conseils en informatique