Kelsey Developments PLC est un promoteur immobilier basé au Sri Lanka. Les principales activités de la société sont la construction, le développement et la vente de maisons et d'appartements résidentiels, ainsi que le développement et la vente de terrains. Ses projets comprennent Kelsey Palace, Nugegoda et Central Park, Ja Ela. Le projet Kelsey Palace est situé à Nugegoda et comprend environ 10 étages résidentiels avec 120 unités d'appartements conçus, ainsi que 3 niveaux de parking. Les appartements de la société vont des studios aux appartements de 02 et 03 chambres, comprenant un salon, un cellier, une salle à manger et un balcon. Les appartements sont équipés d'une salle de sport, d'une piscine sur le toit, d'une piste de marche, d'un parking individuel, d'un système central d'alimentation en gaz et d'un générateur d'électricité de secours fonctionnant 24 heures sur 24. Le projet Central Park de la société est situé à Ja Ela et comprend un gymnase, une piscine extérieure, un club house, des étangs naturels, des jardins, une piste de jogging, un studio de yoga, un centre de bien-être, un supermarché, un café et une garderie.

Secteur Construction de logements