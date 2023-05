Les actions de Kelso chutent alors qu'elles réitèrent leur confiance en THG ; elles notent la dynamique commerciale

(Alliance News) - Kelso Group Holdings PLC a déclaré vendredi qu'il continuait à croire en la "forte valeur sous-jacente" de la plateforme de commerce électronique THG PLC, alors que cette dernière a mis fin aux négociations de rachat avec Apollo Global Management Inc.

Les actions de Kelso ont chuté de 20% à 2,54 pence l'unité à Londres vendredi matin, tandis que les actions de THG ont baissé de 9,9% à 67,33 pence l'unité.

Kelso, une société d'investissement basée à Londres, a déclaré à propos de THG qu'elle se réjouissait de pouvoir rester actionnaire de cette société passionnante.

Kelso a réitéré son souhait de voir THG se concentrer sur la génération de cash, passer de l'indice standard à l'indice premium du London Stock Exchange, annoncer un rachat d'actions "que nous demandons instamment à la société de mettre en œuvre rapidement", ainsi qu'une communication claire avec les actionnaires et un plan clair de réalisation de la valeur.

Entre-temps, Kelso a déclaré qu'elle continuait à voir une dynamique commerciale positive en 2023, avec une amélioration de la rentabilité et une neutralité en termes de trésorerie.

Elle vise la positivité des flux de trésorerie en 2024 et une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 9 % à moyen terme, visant un Ebitda de 200 millions de livres sterling et des ventes d'environ 2,22 milliards de livres sterling.

Dans son communiqué de 2022, Kelso n'a pas inclus les chiffres de l'Ebitda. Elle a enregistré une perte avant impôts de 289 324 GBP, contre 131 682 GBP en 2021. Elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires, comme en 2021.

