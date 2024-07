Kelso Technologies Inc. est une société canadienne d'ingénierie de produits divers. La société se spécialise dans le développement, la production et la distribution d'équipements de service utilisés dans les applications de transport. La société développe et fournit des équipements pour wagons-citernes utilisés pour la manutention et le confinement de produits dangereux et non dangereux pendant le transport. La société propose des équipements spécialisés pour les wagons-citernes et les camions-citernes, des systèmes de chargement de carburant sans déversement, des équipements d'intervention d'urgence pour les premiers intervenants et des systèmes de suspension route-non-route pour les véhicules à moteur utilisés dans les régions sauvages accidentées. Les équipements de transport ferroviaire et routier de la société comprennent des soupapes de sûreté, des soupapes de sûreté à vide, des soupapes de sortie de fond, des soupapes de sûreté pour wagons sous pression, des soupapes d'angle pour wagons sous pression, des soupapes à bille supérieures, des passages d'homme à boulon unique et des équipements connexes, des équipements d'intervention d'urgence pour les premiers intervenants en matière de matières dangereuses, ainsi que d'autres soupapes, pièces, équipements et services spécialisés.

Secteur Machines et équipements industriels