Kelt Exploration Ltd. est une société pétrolière et gazière qui se concentre sur l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans l'ouest du Canada. La société opère principalement dans le nord-ouest de l'Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique. Les actifs de la société sont constitués de trois divisions opérationnelles : Wembley/Pipestone en Alberta ; Pouce Coupe/Progress/Spirit River en Alberta, et Oak/Flatrock en Colombie-Britannique. Ses actifs en Colombie-Britannique sont exploités par Kelt Exploration (LNG) Ltd, une filiale à 100 % de la société.