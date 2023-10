Kemper Corporation est une société holding d'assurance diversifiée. La société est engagée, par l'intermédiaire de ses filiales, dans les secteurs de l'assurance dommages et de l'assurance vie. Elle propose des solutions personnalisées aux particuliers, aux familles et aux entreprises par l'intermédiaire de ses marques Auto, Personal Insurance et Life. Le segment Specialty Property & Casualty Insurance de la société fournit une assurance automobile personnelle et commerciale aux consommateurs. Son segment Specialty Property & Casualty Insurance, basé à Chicago (Illinois), exerce ses activités dans les États sous la marque Kemper Auto. Le segment Preferred Property & Casualty Insurance de la société vend principalement des assurances automobiles préférentielles, des assurances propriétaires et d'autres assurances personnelles. La société propose également des assurances vie et des assurances de biens individuelles. Elle exerce ses activités uniquement aux États-Unis.