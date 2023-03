Kendrick Resources achève son programme de forage à Espedalen

Kendrick Resources PLC - société d'exploration centrée sur la Norvège, la Suède et la Finlande - déclare que son premier programme de forage d'exploration ciblant le gisement Stormyra à Espedalen, situé en Norvège, est terminé. Elle indique que les deux premiers lots de carottes de forage ont été expédiés pour traitement et analyse et que le troisième et dernier lot est en cours de préparation. Il ajoute que l'équipe évalue d'autres cibles et anomalies de nickel dans la région d'Espedalen pour en assurer le suivi. Colin Bird, président exécutif, déclare : "Le programme de forage d'Espedalen Nickel a bien progressé. Notre équipe locale a interagi avec la communauté, en tenant les parties intéressées informées, et nous prévoyons d'organiser une nouvelle réunion une fois que nous serons en mesure de présenter les carottes de forage et les analyses correspondantes."

Cours actuel de l'action : 0,90 pence l'unité, en baisse de 10,00 % vendredi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 72%.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

