Kendrick Resources Plc est une société d'exploration et de développement minéral qui développe des projets de vanadium, de nickel et de cuivre en Scandinavie. Les projets de la société sont un portefeuille de projets d'exploration de stade précoce à avancé couvrant une superficie combinée de 658 kilomètres carrés (km2) en Scandinavie. Ses projets comprennent les projets de vanadium Airijoki et Koitelainen en Suède et en Finlande, respectivement, et le projet de nickel-cuivre Espedalen en Norvège. Les autres projets sont les projets d'exploration Njuggtraskliden et Mjovattnet en Suède, et les projets d'exploration Kullberget, Simesvallen et Sumassjon en Suède (collectivement le projet de Suède centrale). Le projet Airijoki se situe dans le groupe de roches vertes de Vittangi, dans le nord de la Suède. Le projet Koitelainen Vosa comprend un seul permis d'exploration accordé, ML2018:0097, qui couvre une superficie de 13,72 km2. Le projet Espedalen se situe à plus de 50 kilomètres (km) au nord de Lillehammer et à 170 km au nord d'Oslo, dans le centre-sud de la Norvège.

Secteur Exploitations minières et métallurgie