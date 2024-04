(Alliance News) - Kenmare Resources PLC a déclaré jeudi qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour 2024, malgré des résultats en demi-teinte au premier trimestre.

Kenmare est une société minière qui exploite la mine de minéraux de titane de Moma sur la côte nord-est du Mozambique.

Les actions de Kenmare étaient en baisse de 6,0 % à 337,95 pence chacune à Londres jeudi matin.

Au cours du trimestre clos le 31 mars, la société a excavé 9,2 millions de tonnes de minerai à une teneur de 4,15%, contre 9,3 millions de tonnes à 4,13% au premier trimestre 2023.

Les expéditions ont chuté de 11 %, passant de 271 700 l'année précédente à 242 900 au cours du trimestre.

Les taux de production ont chuté pour presque tous les produits, à l'exception de l'ilménite, qui a augmenté de 0,6 %, passant de 204 300 tonnes à 205 500 tonnes.

Le zircon primaire a connu la plus forte baisse, de 27 %, passant de 11 400 tonnes à 8 300 tonnes.

Cependant, Kenmare a déclaré que le marché du zircon a montré quelques signes de reprise depuis janvier, en partie grâce à la demande croissante pour le produit en Inde, bien qu'il ait ajouté que la demande européenne reste faible.

Kenmare a connu une "demande plus élevée que prévu" au cours du trimestre et a déclaré que son carnet de commandes était "solide" pour le deuxième trimestre.

En ce qui concerne l'avenir, la société minière a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2024, la production devant se renforcer pendant le reste de l'année "en raison de l'amélioration de la stabilité de l'énergie pendant la saison sèche et des teneurs plus élevées attendues au second semestre".

En 2024, Kenmare prévoit de produire 950 000 à 1,1 million de tonnes d'ilménite, 45 000 à 50 000 tonnes de zircon primaire, 8 000 à 9 000 tonnes de rutile et entre 37 000 et 41 000 tonnes de concentrés.

Le directeur général Michael Carvill a déclaré : "La production du premier trimestre a été conforme à nos attentes et aux prévisions. Nous prévoyons que la production se renforcera pendant le reste de l'année, en raison d'un profil de teneur plus élevé et d'un nombre généralement moins élevé d'interruptions saisonnières de l'alimentation électrique.

"Les marchés pour nos produits ont été encourageants au premier trimestre, avec une demande plus forte que prévu, en particulier pour l'ilménite. Cette évolution est due à la reprise de la demande de pigments de titane et à la croissance continue du marché du titane métal."

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.