Kenmare Resources PLC - Producteur de minerais de titane et de zircon axé sur le Mozambique - La production de minerai excavé au troisième trimestre 2023 augmente de 3,8 % par an pour atteindre 10,8 millions de tonnes, contre 10,4 millions de tonnes l'année précédente, et est supérieure de 13 % aux 9,6 millions de tonnes d'il y a un trimestre. Les expéditions ont toutefois chuté de 43 %, passant de 285 600 tonnes il y a un an à 163 400 tonnes, et de 43 % par rapport aux 285 100 tonnes du deuxième trimestre. Par ailleurs, la demande de matières premières de titane et de zircon a été plus faible au troisième trimestre en raison de l'activité économique mondiale, selon Kenmare. La demande d'ilménite de haute qualité a cependant mieux résisté que les autres matières premières de titane, ajoute l'entreprise. "Le ralentissement de l'activité de construction mondiale a un impact sur la demande de céramiques, ce qui se répercute sur le marché du zircon. Les prix contractuels sont restés relativement stables, bien que les prix au comptant aient subi une pression croissante. Kenmare s'attend à réaliser de fortes ventes de zircon au quatrième trimestre 2023, avec des contrats en place pour la majeure partie de son volume ", indique la société.

Cours actuel de l'action : 410,63 pence

Variation sur 12 mois : + 5,3

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

