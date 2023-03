La production de Kenmare Resources 2023 touchée par des orages électriques

Kenmare Resources PLC - producteur de minéraux de titane et de zicron axé sur le Mozambique - Déclare qu'au début du mois de février, les lignes électriques à proximité de sa mine de minéraux de titane de Moma ont été frappées par un éclair direct d'une "intensité inhabituellement élevée". Explique que la gravité du coup a coupé deux des conducteurs de la ligne électrique et que l'énergie déchargée a submergé les systèmes de protection contre la foudre de la mine. En outre, un grand nombre d'entraînements à vitesse variable et de dispositifs électroniques de la mine ont également été endommagés, principalement dans les trois usines de concentration par voie humide. Par conséquent, les opérations minières ont été "gravement perturbées" pendant que les réparations étaient effectuées. La société déclare qu'elle travaille dur pour récupérer la production perdue de concentré de minéraux lourds, mais la production d'ilménite et de rutile devrait maintenant se situer dans la moitié inférieure de la fourchette d'orientation pour 2023. La fourchette d'orientation pour le zircon et les concentrés reste inchangée.

Kenmare prévoit d'annoncer ses résultats pour 2022 le 22 mars.

Cours actuel de l'action : 484,28 pence

Variation sur 12 mois : +18%

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.