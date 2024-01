Kenmare Resources PLC - producteur de minéraux de titane et de zircon à partir de la mine de minéraux de titane de Moma, dans le nord du Mozambique - atteint les objectifs révisés de production d'ilménite pour 2023 et les objectifs initiaux pour le zircon primaire et le rutile. Déclare que les prévisions pour les concentrés ont été "matériellement dépassées". Production de 269 600 tonnes d'ilménite au quatrième trimestre, soit une baisse de 7 % par rapport au troisième trimestre et de 5 % par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2023, la production d'ilménite s'élève à 986 300 tonnes, soit une baisse de 9 % par rapport à 2022. L'ilménite est un minéral d'oxyde de titane et de fer qui constitue le minerai primaire du titane. La production de zircon primaire est en baisse de 13 % sur l'ensemble de l'année 2023, tandis que la production de rutile est en baisse de 6 %. Cependant, la production de concentrés est en hausse de 1%.

Kenmare souligne qu'elle a atteint 2 millions d'heures travaillées sans accident avec arrêt de travail en décembre.

"Les marchés pour nos produits ont été difficiles en 2023 en raison de l'incertitude économique mondiale, ce qui a entraîné une baisse des prix", indique Kenmare. "Cependant, la forte production de pigments en Chine et le marché florissant du titane métal ont stimulé la demande pour notre ilménite de haute qualité, par rapport à d'autres matières premières de titane."

Pour 2024, Kenmare prévoit une production de 950 000 à 1,1 million de tonnes d'ilménite, soit une légère baisse par rapport à 2023 et une hausse de 6,5 %. Kenmare publiera ses résultats financiers pour 2023 le 20 mars.

Cours actuel de l'action : 323,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 32

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

