Kennametal Inc. est une entreprise de technologie industrielle qui sert des clients dans les marchés finaux de l'aérospatiale et de la défense, des travaux de terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports. Les segments de la société comprennent la coupe des métaux et l'infrastructure. Le secteur de la découpe des métaux développe et fabrique des produits et des services d'outillage et de découpe des métaux et offre un assortiment de solutions de découpe des métaux standard et personnalisées à divers marchés finaux. Le segment Metal Cutting propose des produits, notamment des systèmes de fraisage, de perçage, de tournage, de filetage et de fabrication d'outils utilisés dans la fabrication de cellules d'avion, de moteurs aéronautiques, de camions et d'automobiles, de navires et de divers types d'équipements industriels. Le segment Infrastructure produit des composants en carbure de tungstène et en céramique, des outils de terrassement et des poudres métallurgiques avancées pour les marchés finaux de l'aérospatiale et de la défense, de l'énergie, des travaux de terrassement et de l'ingénierie générale. Le segment Infrastructure commercialise ses produits sous la marque Kennametal.

Secteur Machines et équipements industriels