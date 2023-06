Fairfax Financial rachète la majorité des prêts de PacWest vendus à Kennedy-Wilson

L'assureur canadien Fairfax Financial Partners a déclaré lundi qu'il avait accepté de racheter une grande partie des prêts immobiliers de PacWest Bancorp à la société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson Holdings Inc. pour 2,1 milliards de dollars.

PacWest avait accepté le mois dernier de vendre 74 prêts à la construction immobilière à Kennedy-Wilson pour 2,4 milliards de dollars, avec une décote de 200 millions de dollars, selon une déclaration réglementaire.

La société Fairfax, basée à Toronto, achètera 63 de ces prêts PacWest, d'une valeur d'environ 2,3 milliards de dollars, et acquerra une participation privilégiée de 200 millions de dollars dans Kennedy-Wilson.

Fairfax a déclaré qu'elle prendrait également en charge 1,7 milliard de dollars d'obligations de financement futures liées à ces prêts, dont le taux d'intérêt moyen est de 8,6 %.

Les actions du créancier régional étaient en baisse de près de 2 %, à 7,52 dollars, lundi. Ses actions ont rebondi en même temps que celles d'autres banques régionales au cours des deux dernières semaines, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que le pire de la crise était largement passé et que de nombreux créanciers étaient fondamentalement sains. Les prêteurs régionaux américains ont vendu certains de leurs créanciers afin de renforcer leurs finances et de survivre à la crise bancaire qui a éclaté en mars. Les banques régionales, qui sont les principaux créanciers des marchés américains de l'immobilier et de la construction, ont réduit leur exposition au secteur en resserrant leurs normes et en accordant moins de prêts, en particulier dans les semaines qui ont suivi l'effondrement de Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic Bank.