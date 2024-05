Kenorland Minerals Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada. L'activité principale de la société est l'acquisition et l'exploration de propriétés minières de métaux précieux en Amérique du Nord. Ses propriétés phares sont le projet Frotet (Québec, Canada), le projet Tanacross (Alaska, États-Unis) et le projet Healy (Alaska, États-Unis). Elle possède ou a des options pour acquérir d'autres intérêts dans divers projets au Manitoba, en Ontario et au Québec, au Canada et en Alaska, aux États-Unis. Les autres projets de la société comprennent le projet Osik Lake, le projet Uchi Sud, le projet Thompson Sud, le projet O'Sullivan, le projet Hunter, le projet Chicobi et le projet Chebistuan. La propriété Frotet est sa principale propriété minière et couvre environ 39 365 hectares (ha). Elle est située dans la ceinture de roches vertes archéennes Frotet-Evans, dans la sous-province géologique d'Opatica, à environ 120 kilomètres (km) au nord de Chibougamau. La propriété Tanacross est située à environ 80 km au nord-est de Tok, en Alaska.

