Kenvue Inc. : Deutsche Bank Securities neutre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2023 15 719 M - 14 677 M Résultat net 2023 2 009 M - 1 875 M Dette nette 2023 7 224 M - 6 745 M PER 2023 25,2x Rendement 2023 1,68% Capitalisation 49 793 M 49 793 M 46 492 M VE / CA 2023 3,63x VE / CA 2024 3,45x Nbr Employés 22 200 Flottant 99,0% Graphique KENVUE INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KENVUE INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 26,30 $ Objectif de cours Moyen 28,25 $ Ecart / Objectif Moyen 7,41% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Thibaut Mongon Chief Executive Officer & Director Paul Ruh Chief Financial Officer Larry J. Merlo Chairman Bernardo Tavares Chief Data & Technology Officer Caroline Tillett Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KENVUE INC. 0.00% 49 793 PROCTER & GAMBLE COMPANY -4.06% 342 703 UNILEVER PLC -0.31% 129 630 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 3.53% 75 420 ESTEE LAUDER -21.63% 69 495 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY -3.27% 63 221